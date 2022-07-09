У фіналі Рибакіна протистояла Онс Жабер з Тунісу. Для обох тенісисток це був перший фінал турнірів Grand Slam, повідомляє 24 канал.

Важливо Фіналістка Вімблдону Рибакіна може сплачувати податки в росії

Єлєна Рибакіна – Онс Жабер 2:1 (3:6, 6:2, 6:2)

Тенісистки зіграли усі три сети в фіналі, витративши на гру одну годину та 51 хвилину. І краще цей матч провела саме Рибакіна. Хоча вона і програла в першому сеті, дозволивши суперниці двічі здійснити брейк-пойнт. Жабер була близька до того, щоб і третій брейк організувати, але Рибакіна одного разу таки врятувала свою подачу, заробивши очко.

А от в другому сеті вже Рибакіна двічі зуміла виграти на подачі суперниці, повівши у рахунку 5:1. При цьому перші п'ять сетів тенісистки доводили до брейків, але успіху тенісистка з Казахстану досягла лише двічі.

Третій сет Жабер знову розпочала невдало, віддавши свою подачу суперниці. У шостому геймі вона була близькою до того, щоб зрівняти рахунок, але не вдалося. А в сьому геймі знову дозволила суперниці оформити брейк. Після цього Рибакіна на своїй подачі й здобула перемогу в матчі, вигравши Вімблдон.

За перемогу на цьому турнірі Рибакіна отримає 2 мільйони фунтів стерлінгів призових. З цих призових тенісистка сплатить податки. Цілком ймовірно, що податки вона сплачує у росії. Адже народилася вона у Москві й мала російське громадянство. Але для продовження кар'єри офіційно отримала громадянство Казахстану. Водночас, за даним журналіста Сема Стріта, Рибакіна продовжує жити у Москві, тож саме там і сплачує податок на прибутки. Тож якщо вона таки сплачує податки у росії, то вони підуть і на фінансування війни проти України.