Зіграє з Англією чи ні: ЗМІ назвали термін повернення Ярмоленка у загальну групу збірної України

Українська збірна під керівництвом Сергія Реброва готується до двох матчів відбору на Євро-2024 під час вересневого циклу. Капітан команди Андрій Ярмоленко, попри недавню травму теж прибув у табір команди.

Андрій Ярмоленко, як і Віталій Миколенко, отримав травму напередодні складних вересневих поєдинків збірної України. Однак обидва прибули у розташування національної команди.

Читайте також Захисник Евертона розповів про травму, яка могла залишити його без матчів збірної України

Чудові новини із збірної

Щоправда, перед цим капітан "синьо-жовтих" пропустив два поєдинки Динамо проти турецького Бешикташа у плей-офф Ліги конференцій. Андрій відчував дискомфорт у м'язах під час матчу УПЛ проти Чорноморця, який відбувся ще 20 серпня.

У тому матчі Ярмоленко вийшов у старті киян та покинув поле на 77-й хвилині. Замість нього на поле вийшов Беніто, а київський клуб несподівано програв "морякам" 3:2.

Були побоювання, що Андрій взагалі пропустить вересневі матчі "синьо-жовтих", але все склалось значно краще. Ярмоленко разом із іншими динамівцями приїхав у розташування команди Сергія Реброва.

Однак легенда Динамо не тренувався у такому ж посиленому графіку, як інші збірники. Ярмоленко мав полегшені тренування, аби дати час простежити за травмованим коліном футболіста після відновлення.

6 вересня ж Ярмоленко може вже у повну силу готуватись до найближчих матчів збірної. У загальній групі вже зачекались свого капітана.

Команд Реброва потужно готується до важливих ігор проти Англії та Італії у відборі на Євро-2024. Підопічні наставника проводять по два виснажливі тренування.

Перший матч проти Англії відбудеться 9 вересня о 19:00 (за Києвом). Це буде вже друга зустріч цих збірних у цьому відборі на Євро-2024. Перша закінчилась перемогою "трьох левів" 2:0. Гра України проти Італії запланована на 12 вересня. У цих матчах "синьо-жовтим" вже точно не допоможе травмований півзахисник Динамо Микола Шапаренко, який покинув табір збірної.

Для Ярмоленка найближчі два поєдинки збірної можуть стати 115-м та 116-м у футболці національної команди. До 9-го вересня Андрій має вже у своєму активі 114 ігор, у яких відзначився 45 голами.