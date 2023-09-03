У неділю, 3 вересня, збірники з Динамо та Шахтаря прибули до Тшебниці під Вроцлавом, де готуватимуться до матчів відбору Євро-2024 з Англією та Італією. У складі делегації був присутній капітан "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко.

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Чутки про Ярмоленка не підтвердилися

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Ярмоленко не зіграє в найближчих матчах збірної України через травму. І дійсно, 33-річний вінгер пропустив обидва матчі з турецьким Бешикташом і були побоювання, що Андрій не допоможе у відповідальних поєдинках збірної. Проте чутки не підтвердилися. УАФ оприлюднила відео, на якому Ярмоленко прибув в розташування "синьо-жовтих".

Ярмоленко з динамівцями прибув до Вроцлава: дивіться відео

Тож гравці Динамо та Шахтаря першими розпочнуть підготовку до матчу. Вже приєднався до команди новоспечений гравець Бенфіки Анатолій Трубін.

Ввечері очікується прибуття легіонерів: Романа Яремчука, Віталія Миколенка, Іллі Забарного та Михайла Мудрика. А от Андрій Лунін, Віктор Циганков, Артем Довбик, Олександр Зінченко та Богдан Михайліченко долучаться до збірної завтра, 4 вересня. Останнім прибуде одноклубник Ліонеля Мессі Сергій Кривцов. Його клуб Інтер Маямі у понеділок зіграє в МЛС.

Перше тренування головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров запланував на вечір, 3 вересня. Заняття розпочнеться о 17:45 за місцевим часом.

Важливо! 9 вересня збірна України зустрінеться з лідером групи С командою Англії. Поєдинок відбудеться на стадіоні у Вроцлаві, де свій бій проводив Олександр Усик. А за три дні після цього, 12 вересня, українці зіграють з Італією на "Сан-Сіро" в Мілані.