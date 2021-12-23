Кохана Роналду стане головною героїнею фільму від Netflix: проморолик стрічки

23 грудня 2021 , 15:03
Читать новость на русском

Джерело:

Netflix

Наречена легендарного футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес стала головною героїнею документальної стрічки від Netflix. Серіал можна буде переглянути вже з 27 січня.

Історія кохання Роналду та Родрігес

Родрігес у своєму інстаграмі поділилася роликом під назвою Soy Georgina від Netflix. Очікується, що зірковий футболіст Роналду з'явиться в стрічці та розповість історію про те, як він закохався у Джорджину.

Цікаво Кріштіану Роналду з коханою дізнались стать майбутньої двійні: радісне відео біля ялинки

Soy Georgina – написала це те, що ховається за обкладинками, розповідями та червоними килимами. Усі серії виходять 27 січня,
– написала кохана Роналду у мережі.

Відео Soy Georgina від Netflix

Що відомо про родину футболіста

  • Пара разом вже п'ять років. Родрігес та Роналду виховують спільну доньку Алану Мартіну, а також трьох дітей Кріштіану від сурогатних матерів.
  • Раніше футболіст та його кохана повідомили, що чекають на поповнення в сім'ї. Згодом Роналду розкрив секрет, що вони очікують на двійню: дівчинку та хлопчика.
  • Нещодавно Родрігес знялася для новорічної обкладинки Cosmopolitan. Вагітна знаменитість позувала у яскравій червоній сукні з паєтками.
Автор: Дарина Жданович