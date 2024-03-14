Тимчасова заміна легіонерів: Ребров викликав лідерів "молодіжки" на допомогу збірній України
Джерело:УАФ
Збірна України з футболу взяла курс в іспанську Марбелью, де готуватиметься до матчів плей-оф відбору на Євро-2024. Разом із командою в Іспанію вирушили декілька гравців "молодіжки".
До Іспанії головна команда країни вирушила із польського аеропорту Жешува, але не в повному складі. Вже безпосередньо у Марбельї до збірної України доєднаються легіонери (12 футболістів).
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Хто із "молодіжки" вирушив на збори збірної України в Іспанію
Тому, аби провести повноцінний тренувальний процес, головний тренер Сергій Ребров викликав у розташування збірної України одразу 6-х гравців "молодіжки".
- Руслан Нещерет (Динамо);
- Костянтин Вівчаренко (Динамо);
- Назарій Волошин (Динамо);
- Арсеній Батагов (Зоря);
- Валентин Рубчинський (Дніпро-1);
- Олег Очеретько (Дніпро-1).
Усі вони тренуватимуться із футболістами основної збірної України, допоки у розташування "синьо-жовтих" не приїдуть легіонери.
Ребров викликав декількох гравців "молодіжки" на збори в Іспанію / Фото УАФ (Андрія Ющака)
Нагадаємо, що 8 березня Ребров оголосив заявку збірної України на березневі матчі. А вже через три дні (11 березня) довикликав у табір "синьо-жовтих" двох гравців – Олександра Тимчика із Динамо та Олексія Гуцуляка із Дніпра-1.
- Вже 21 березня підопічні Реброва зіграють проти Боснії і Герцеговини у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024. Початок о 21:45.
- У разі перемоги "синьо-жовтим" залишиться зробити один крок для виходу у фінальну частину чемпіонату Європи – 26 березня здобути успіх у матчі проти тріумфатора протистояння Ізраїль – Ісландія (21 березня).