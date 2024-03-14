Тимчасова заміна легіонерів: Ребров викликав лідерів "молодіжки" на допомогу збірній України

Збірна України з футболу взяла курс в іспанську Марбелью, де готуватиметься до матчів плей-оф відбору на Євро-2024. Разом із командою в Іспанію вирушили декілька гравців "молодіжки".

До Іспанії головна команда країни вирушила із польського аеропорту Жешува, але не в повному складі. Вже безпосередньо у Марбельї до збірної України доєднаються легіонери (12 футболістів).

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Хто із "молодіжки" вирушив на збори збірної України в Іспанію

Тому, аби провести повноцінний тренувальний процес, головний тренер Сергій Ребров викликав у розташування збірної України одразу 6-х гравців "молодіжки".

Руслан Нещерет (Динамо);

Костянтин Вівчаренко (Динамо);

Назарій Волошин (Динамо);

Арсеній Батагов (Зоря);

Валентин Рубчинський (Дніпро-1);

Олег Очеретько (Дніпро-1).

Усі вони тренуватимуться із футболістами основної збірної України, допоки у розташування "синьо-жовтих" не приїдуть легіонери.

Ребров викликав декількох гравців "молодіжки" на збори в Іспанію / Фото УАФ (Андрія Ющака)

Нагадаємо, що 8 березня Ребров оголосив заявку збірної України на березневі матчі. А вже через три дні (11 березня) довикликав у табір "синьо-жовтих" двох гравців – Олександра Тимчика із Динамо та Олексія Гуцуляка із Дніпра-1.