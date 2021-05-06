Де Дзербі очолить Шахтар: кого тренер Сассуоло забере з собою в Україну

Донецький Шахтар, схоже, готується оголосити про призначення з наступного сезону на пост головного тренера команди нинішнього наставника Сассуоло Роберто Де Дзербі.
З італійським фахівцем вже узгоджені деталі 3-річного контракту. Також "гірники" готові підписати для Де Дзербі трьох футболістів Сассуоло, яких хоче бачити наставник, і які не проти покинути Італію і переїхати в Україну.
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Крім Філіпа Джурічича і Жеремі Бога, про яких повідомлялося раніше, в список входить також 34-річний воротар Андреа Консільї.
Очікується, що конкретика в цьому питанні стане відома в кінці сезону, так як Де Дзербі дав обіцянку керівництву Сассуоло, що доведе розпочату роботу до логічного завершення.
Де Дзербі – головний претендент на пост головного тренера Шахтаря
- Шахтар запропонував Де Дзербі дворічний контракт. Саме про таку угоду раніше повідомляв відомий український журналіст Ігор Циганик.
- Фахівець тренує Сассуоло з 2018 року. Контракт 41-річного тренера з італійською командою закінчується 30 червня 2021 року.
- У цьому сезоні Сассуоло показує класний рівень футболу під керівництвом Де Дзербі. Зараз клуб займає 8 місце у Серії А, у 34 матчах команда набрала 53 очки.