Ключовий футболіст Ювентуса переніс операцію і достроково закінчив сезон

Футболіст Ювентуса Федеріко К'єза більше не допоможе туринському клубу та збірній Італії у цьому сезоні. Атакувальний півзахисник переніс хірургічне втручання.

Відновлення К'єзи триватиме понад пів року

К'єзі довелося зробити операцію через травму передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Операцію було проведено 23-го січня в Інсбруку (Австрія).

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Повідомляється, що відновлення 24-річного футболіста триватиме близько семи місяців. Через це Федеріко пропустить всі матчі Ювентуса у цьому сезоні.

Також К'єза не допоможе збірній Італії, яка 24-го березня зіграє проти Португалії у матчі плей-офф відбору на чемпіонат світу.

К'єза травмувався у матчі Серії А