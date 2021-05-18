Європейські клуби зацікавились вінгером Динамо Родрігесом

Легіонер Динамо Жерсон Родрігес може покинути столицю України вже у літнє трансферне вікно. На футболіста полюють відразу декілька клубів з європейських дивізіонів.
Зацікавленість з Європи
25-річний лівий вінгер розкрився під керівництвом Мірчі Луческу у київському Динамо. Своєю грою легіонер зацікавив клуби з інших країн.
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У послугах Жерсона Родрігеса зацікавлені команди з Іспанії, Італії, Португалії та Англії. Румунський спеціаліст зумів знайти підхід до скандального футболіста, який відзначається своїм палким характером.
- У сезоні-2020/2021 люксембуржець зіграв у "біло-синій" футболці 38 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 4 асисти.
- Контракт Жерсона з киянами розрахований до 2 серпня 2024 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює гравця у 2 мільйони євро.
Кар'єра Родрігеса у Динамо
- Влітку 2019 року Родрігес перейшов у київське Динамо з японського Джубіло Івата. Киянам довелось віддати за цей трансфер 2 мільйони євро. Довготривала угода гравця була підписана на 5 років.
- У першій частині свого дебютного сезону в УПЛ провів 12 матчів, у яких двічі відзначався у воротах суперників. Згодом через конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком перестав потрапляти до основного складу і взимку був відправлений в оренду в Туреччину.
- У липні 2020 року повернувся у Київ з розташування турецького Анкарагюджю, де він виступав на правах оренди. З команди його вигнали через бійку.