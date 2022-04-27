Клуби одноголосно прийняли це рішення, – виконавчий директор УПЛ про закінчення сезону

Через війну немає можливості відновити сезон УПЛ. Тому клуби закінчать сезон на тих місцях, які посіли за підсумками першої частини сезону.

Всі клуби проголосували за закінчення сезону

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про те, що клуби чемпіонату одноголосно підтримали рішення підбити підсумки сезону станом на 24 лютого.

До теми Чемпіонат України з футболу достроково закінчений

"Клуби підтримали рішення про те, щоб вважати Vbet Лігу сезону 2021/2022 такою, що не може бути дограною через військову агресію Росії. Підбивати підсумки турнірної таблиці станом на 24 лютого. Призерів розподілити так, як вони розміщені у турнірній таблиці, передати її до УЄФА й нагородження призерів чемпіонату — не проводити, оскільки він не був дограний за спортивним принципом", – сказав він.

Клуби одноголосно прийняли це рішення. Ми його оформимо належним чином та передамо виконавчому комітету УАФ для затвердження,

– додав Дикий.

Чемпіоном України стане Шахтар, який на момент початку війни випереджав Динамо на два очки. "Бронзу" візьме Дніпро-1.

Однак нагородження призерів не відбудеться.