Все клубы проголосовали за окончание сезона
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что клубы чемпионата единогласно поддержали решение подвести итоги сезона по состоянию на 24 февраля.
До теми Чемпіонат України з футболу достроково закінчений
"Клубы поддержали решение о том, чтобы считать Vbet Лигу сезона 2021/2022, которая не может быть доиграна из-за военной агрессии России. Подводить итоги турнирной таблицы по состоянию на 24 февраля. Призеров распределить так, как они размещены в турнирной таблице, передать ее в УЕФА и награждение призеров чемпионата — не проводить, поскольку он не был доигран по спортивному принципу", – сказал он.
Клубы единогласно приняли это решение. Мы его оформим должным образом и передадим исполнительному комитету УАФ для утверждения,
– добавил Дикий.
Чемпионом Украины станет Шахтер, на момент начала войны опережавший Динамо на два очка. "Бронзу" примет Днепр-1.
Однако награждение призеров не состоится.