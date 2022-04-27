Все клубы проголосовали за окончание сезона

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что клубы чемпионата единогласно поддержали решение подвести итоги сезона по состоянию на 24 февраля.

До теми Чемпіонат України з футболу достроково закінчений

"Клубы поддержали решение о том, чтобы считать Vbet Лигу сезона 2021/2022, которая не может быть доиграна из-за военной агрессии России. Подводить итоги турнирной таблицы по состоянию на 24 февраля. Призеров распределить так, как они размещены в турнирной таблице, передать ее в УЕФА и награждение призеров чемпионата — не проводить, поскольку он не был доигран по спортивному принципу", – сказал он.

Клубы единогласно приняли это решение. Мы его оформим должным образом и передадим исполнительному комитету УАФ для утверждения,

– добавил Дикий.

Чемпионом Украины станет Шахтер, на момент начала войны опережавший Динамо на два очка. "Бронзу" примет Днепр-1.

Однако награждение призеров не состоится.