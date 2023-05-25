Клуби Ла Ліги придивлялись до капітана Динамо: війна негативно вплинула на інтерес

Одразу два топові клуби іспанської Ла Ліги стежили за 20-річний півзахисником київського Динамо Олександром Яциком. Однак повномасштабне вторгнення погано вплинуло на цей інтерес іноземних клубів.

Бетіс та Вільярреал були серйозно зацікавлені у послугах капітана київського Динамо U-19 Олександра Яцика. Обидва іспанські клуби привернули свою увагу до українського футболіста після його виступів у юнацькій лізі УЄФА.

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Зірваний переїзд в Іспанію

Однак початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну негативно вплинув на цю зацікавленість від клубів Ла Ліги.

До 24 лютого 2022 року агенти Бетіса та Вільярреала стежили за талановитим півзахисником безпосередньо з трибун стадіону, на якому грали юнаки київського клубу.

Відзначимо, що Бетіс та Вільярреал у поточному сезоні борються за єврокубки. "Зелено-білі" з 56 очками за два тури до закінчення сезону йдуть на 6-му місці. П'ятою йде "жовта субмарина", яка набрала 63 бали за 36 турів.

Щодо Динамо, то кияни вперше за довгий час не зіграють у Лізі чемпіонів. Команда Луческу після 28 турів із 56 балами йде четвертою. Кияни ще можуть спробувати поборотись за 3-тю позицію. Наразі столичний клуб йде у зоні відбіркових матчів Ліги конференцій. Наприклад, третє місце дасть потрапляння у відбір Ліги Європи.

Коротко про виступи Олександра Яцика