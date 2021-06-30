Клуби Іспанії та Італії зацікавились героєм матчу Україна – Швеція Довбиком

24-річний нападник Артем Довбик в одну секунду став героєм усієї України. Футболіст забив переможний гол у ворота Швеції та вивів збірну в 1/4 фіналу Євро-2020. Така гра українця привернула увагу іноземних клубів.

"Полювання" за нападником

Увага навколо Артема Довбика після голу у ворота шведів просто шалена. Футболіст відразу привернув увагу іноземних клубів, які хотіли б бачити нападника у своєму складі.

Цікаво дізнатись Це не ліфчик: що було під футболкою Довбика, який вивів Україну в 1/4 фіналу Євро-2020

Про гравця Дніпра-1 вже запитували італійський Торіно та іспанський Реал Сосьєдад. Цікаво, що у складі іспанців виступає форвард шведської збірної Александр Ісак.

У сезоні-2020/2021 24-річний футболіст зіграв у футболці дніпровського клубу 27 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 10 голів та віддав один асист.

Його контракт із командою розрахований до кінця грудня 2023 року.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість Довбика в один мільйон євро.

Як Довбик вивів Україну в 1/4 фіналу Євро-2020

Артем Довбик з'явився на футбольному полі лише на 105-й хвилині матчу. Нападник вийшов замість Андрія Ярмоленка. Нападник активно увійшов у гру.

Ключовою стала 120+1 хвилина зустрічі. Довбик відгукнувся на передачу Зінченка та ударом головою прошив сітку воріт Швеції. У підсумку – 2:1 Україна вийшла у чвертьфінал Євро-2020.

Своїм голом українець побив рекорд легендарного Мішеля Платіні. Довбик став автором найбільш пізнього переможного гола в історії чемпіонатів Європи. Рекорд француза тримався з 1984 року.