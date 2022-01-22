Клуби футболістів збірної України можуть позбавити ліцензії за фінансові махінації

Відразу шість клубів бельгійської Ліги Жюпіле можуть позбавити професійної ліцензії та відправити до першої аматорської ліги. Крім Генка, Стандарда, Шарлеруа та Кортрейка, до них входять дві команди, в яких виступають українські футболісти – Гент Романа Безуса та Брюгге Едуарда Соболя.

Кого підозрюють

Боси команд опинилися в центрі тривалого розслідування за підозрою у відмиванні грошей, хабарництві і організації договірних матчів під назвою "Чисті руки".

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Дана операція триває вже протягом чотирьох років, і за цей час правоохоронні органи встигли провести чималу кількість обшуків і допитів.

Серед головних підозрюваних у цій справі знаходяться голова Брюгге Барт Верхаге і генеральний директор Брюгге Венсан Маннарт, голова Шарлеруа Мехді Баят , генеральний директор Гента Мішель Лувагі, голова Стандарда Бруно Венанц і генеральний директор Кортрейка Маттіас Летерм.

Що загрожує командам

Якщо функціонерів визнають винними, а вони до цього моменту будуть входити до рад директорів і мати пакет акцій своїх клубів – то ці команди позбавлять професійної ліцензії і відправлять в дивізіон любителів.

Адже за регламентом, клубу можуть відмовити у видачі ліцензії, якщо "пов'язана з ним юридична особа була засуджена за відмивання грошей, торгівлю людьми або створення банди менш ніж за три календарні роки до подачі заявки на отримання ліцензії".

Якщо ці команди будуть покарані, то Безус і Соболь швидше за все будуть шукати для себе інші варіанти продовження кар'єри.