Клуб Серії А виграв боротьбу за нападника Динамо Супрягу

Італійський журналіст Джанлука Ді Марціо повідомив, що молодий форвард київського Динамо Владислав Супряга невдовзі перейде грати в один із клубів Серії А.

Владислав Супряга перейде до Сампдорії. За інформацією джерела, українець переїде до Генуї на правах оренди на 18 місяців. Угода міститиме пункт про право викупу.

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Інформацію також підтвердив відомий інсайдер Фабріціо Романо. Ді Марціо також додає, що перехід гравця Динамо не вплине на спроби придбати Жан-П'єра Нсаме у Янг Бойз.

Раніше повідомлялося, що італійці можуть орендувати Супрягу за 1 мільйон євро із правом викупу за 7, при цьому клуб виплачуватиме футболістові половину зарплати.

Супряга вже кілька разів міг перейти в клуб із Серії А, але щоразу угоду не було завершено.

Кар'єра Супряги у Динамо