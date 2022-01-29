Владислав Супряга перейдет в Сампдорию. По информации источника, украинец переедет в Геную на правах аренды на 18 месяцев. Соглашение будет содержать пункт о праве выкупа.

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Информацию также подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо. Ди Марцио также добавляет, что переход игрока Динамо не повлияет на попытки приобрести Жан-Пьера Нсаме у Янг Бойз.

Ранее сообщалось, что итальянцы могут арендовать Супрягу за 1 миллион евро с правом выкупа за 7, при этом клуб будет выплачивать футболисту половину зарплаты.

Супряга уже несколько раз мог перейти в клуб из Серии А, но каждый раз сделка не была завершена.

Карьера Супряги в Динамо