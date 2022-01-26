Суркіс: Це не поважати себе

Президент київського клубу розкрив деталі зірваного переходу у Сампдорію. Боси італійської команди не захотіли збити половину суми за перехід гравця, але Ігор Суркіс відмовився від такої пропозиції.

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"За Супрягу я заплатив 5 мільйонів. Спочатку це був футболіст у Динамо, правами якого володіли ми та Дніпро-1. У разі продажу я мав сплатити Дніпру-1 5 мільйонів і прибуток поділити навпіл", – розповів Суркіс.

Якогось моменту Дніпро-1 не захотів. Я викупив Супрягу. Президент Сампдорії говорив особисто зі мною. У п'ятницю він давав такі умови. У понеділок він зателефонував: "Я подумав, можу дати лише половину". Це не поважати себе,

– заявив президент киян.

"Йому треба проявити себе у Динамо"

Після цієї провальної пропозиції Суркіс мав розмову з нападником, у якій пояснив усю ситуацію. На думку очільника "біло-синіх", Супряга став тим футболістом, якому Мірча Луческу дав величезний шанс, який не отримував жоден із молодих динамівців.

"Слава Богу, зараз скинув вагу, підготувався. Якщо він бачить себе у якомусь серйозному чемпіонаті – йому треба проявити себе сьогодні у Динамо", – додав Суркіс.

Президент Динамо зауважив, що не стане тримати силою Супрягу у клубі, якщо на його перехід надійде гідна пропозиція, яка влаштовуватиме самого Ігоря Суркіса

Мене – я наголошую. Супрягу сюди ніхто не тягнув, не примушував. Він виявив бажання грати у Динамо. Нехай проявляє себе,

– відсумував Суркіс.

Важливо! Контракт Супряги з Динамо розрахований до кінця грудня 2025 року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 4 мільйони євро. Але кияни захочуть виручити значно більше.

Кар'єра Супряги у Динамо