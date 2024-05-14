Перший клуб не з УПЛ отримав бронювання від мобілізації

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні діє мобілізація. З 18 травня 2024 року вступить у дію новий закон, який зробить її дещо жорсткішою.

Вона може не оминути також і професійних футболістів. Підтвердженням цьому є нещодавнє затримання працівниками ТЦК на вокзалі гравця Хуста Миколи Сираша.

До теми В УАФ відреагували на ситуацію з футболістом Хуста, якого затримали працівники ТЦК

Який клуб отримав бронь

Заброньованими від мобілізації в українському футболі були лише 6 клубів УПЛ: Динамо, Шахтар, Оболонь, Дніпро-1, Кривбас і Зоря. Всі вони були визнані організаціями, які критично важливі для функціонування економіки України та забезпечення життєдіяльності.

Як повідомило Міністерство молоді та спорту України у своєму наказі, до них віднині доєднався ще один клуб. Ним став лідер Першої ліги – Карпати.

Що дає такий статус Організація, яка визнана критично важливою, дозволяє бронювати від мобілізації 50 відсотків військовозобов'язаних працівників, при належному обґрунтуванні ця частка може бути збільшена.

Нагадаємо, що заброньованими від мобілізації також є працівники УАФ та УПЛ, а всього ж список налічує трішки більше, ніж 40 спортивних організацій.

Карпати у сезоні-2023/2024