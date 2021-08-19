Клуб АПЛ знайшов підтримку у США: між командою та фанатами відстань у понад 6 тисяч кілометрів
Джерело:The Sun
Брентфорд із перемоги розпочав сезон в АПЛ. Фан-клуб скромної англійської команди поповнився прихильниками із США.
Усе місто вболіває за команду з АПЛ
Тепер у Брентфорда є фанати в однойменному місті Брентфорд. Команда дебютувала в АПЛ із сенсаційної перемоги над лондонським Арсеналом із рахунком 2:0.
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У одному з місцевих пабів близько 99 жителів зібратись, щоб переглянути поєдинок англійської команди. І футболісти сповна віддячили фанатам за підтримку. І не важливо, у якому куточку світу за них вболівають.
Цікаво, це місто не є англійським, а географічно розташоване у США за 6715 кілометрів. У містечку проживає лише понад 30 сімей, а площа території становить усього 2,5 кілометри квадратні.Вважається, що місто у США було названо на честь свого англійського аналога, оскільки залізничний службовець в Південній Дакоті, що заснував в наслідку містечко, був родом з передмістя Західного Лондона.
Брентфорд знайшов нових фанатів у США / Скриншот із The Sun
- Футбольний клуб Брентфорд забивав по голу у кожному з таймів та вже у першому матчі здобув перемогу. Хоча перевага Арсенала була тотальною – 22 удари проти 8-ми у господарів.
- Вже 21 серпня клуб вдруге може змусити фанатів святкувати перемогу у одному з місцевих пабів американського Брентфорда.