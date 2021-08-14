Брентфорд – Арсенал 2:0

Голи: Каньос, 22, Норгорд, 73

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На старті матчу воротам гостей загрожував Мбемо, але пробивши з гострого кута, футболіст влучив у каркас воріт.

Та гол у ворота Арсеналу не змусив себе довго чекати. На 22 хвилині Каньос отримав надто багато простору та часу. Іспанець увійшов у штрафний та пробив у ближній кут.

Оборона команди Мікеля Артети продовжувала тріщати. Ще один момент був у Мбемо, який з меж штрафного дивом не поцілив у порожній кут воріт.

Свій перший гострий момент Арсенал мав тільки у другому таймі. Сміт-Роу здійснив прорив з центру поля та завдав удару. Однак голкіпер Брентфорда був на висоті.

Новачок АПЛ подвоїв свою перевагу на 73 хвилині після вкидання ауту. Норгорду ніхто не завадив заштовхати м'яч у ворота.

Брентфорд – Арсенал відеоогляд (відео доступне за посиланням)