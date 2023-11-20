Ф'юрі не домінував з такими хлопцями: Клімас назвав козирі Усика

Менеджер топового українського боксера Егіс Клімас вірить у те, що його клієнт стане абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. За словами Клімаса, Усик буде незручним суперником для Тайсона Ф'юрі.

Бій за абсолютне чемпіонство у хевівейті між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі визначить справжнього короля дивізіону. Егіс Клімас впевнений у перемозі володаря титулів WBA, WBO, IBF, IBO.

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Менеджер, який представляє інтереси Олександра Усика, назвав якості українця, які допоможуть йому здолати "Циганського короля". Останньому належить пояс WBC.

Клімас: Мало хто вірив, що Усик стане абсолютним чемпіоном світу в крузервейті

"Метою Олександра Усика завжди було стати абсолютним чемпіоном світу. Мало хто вірив, що він зможе це зробити у першій важкій вазі. Ніхто не вірив, що Усик зможе піднятися в суперважкий дивізіон. Але він довів зовсім інше і подивіться де він зараз знаходиться.

Тайсон Ф'юрі чудовий шульга, але він не домінував з хлопцями, у яких суттєво менший зріст, а в Олександра і зріст менший і він також шульга", – сказав Клімас.

Нагадаємо, Фʼюрі 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Усик у попередньому поєдинку 26 серпня здолав британця Даніеля Дюбуа.

, Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рівні. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.