Тайсон зокрема висловився про відмінність у габаритах боксерів. Він заявив, що Усик менший за нього, однак в українця звичайний розмір як для боксера важкої ваги.
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Ф'юрі: Не думаю, що він маленький
Коли ми побачимо вас обох у рингу, люди дивитимуться на ваші габарити.
— Якщо дивитися на нього, то я не думаю, що він маленький. Звичайно, він на підборах, але він, мабуть, у нього зріст 190 см, що не так вже й мало.
Це не маленька людина в будь-якому випадку. Але так, він дрібніший за мене.
Як ви підготуєтеся до такого бійця, який дрібніший за вас?
— У нього звичайний розмір як для боксера важкої ваги. Це нормально. Але я бився з багатьма людьми його розмірів раніше, – сказав Ф'юрі.
Коли відбудеться бій
- Поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого у столиці Саудівської Аравії. Після підписання контракту боксери вже встигли провести битву поглядів. Там Ф'юрі ледь не влаштував бійку.
- Зазначимо, що переможець "бою століття" стане першим абсолютом в історії хевівейту, хто володітиме одразу чотирма чемпіонськими поясами.