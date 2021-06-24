Бразильський футболіст покинув Динамо та зворушливо попрощався з клубом: фото

Клейтон да Сілва отримав статус вільного агента та покинув Динамо. "Біло-сині" ухвалили рішення відпустити бразильського легіонера у "вільне плавання".

Гравець отримав статус вільного агента і покинув Динамо. Його угода діяла до кінця грудня 2022 року.

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"Біло-сині" побажали Клейтону успіхів в подальшій професійній кар'єрі.

Закінчую своє перебування у Динамо з трьома титулами, величезним досвідом в тренуваннях і з вдячністю за мій перший сезон в Європі, де був великий успіх. Дякую, Динамо, успіхів і бережи вас Боже,

– написав Клейтон в інстаграмі.

Кар'єра Клейтона в Динамо