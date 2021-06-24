Бразильський футболіст покинув Динамо та зворушливо попрощався з клубом: фото
24 червня 2021 , 23:12Читать новость на русском
Клейтон да Сілва отримав статус вільного агента та покинув Динамо. "Біло-сині" ухвалили рішення відпустити бразильського легіонера у "вільне плавання".
Гравець отримав статус вільного агента і покинув Динамо. Його угода діяла до кінця грудня 2022 року.
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"Біло-сині" побажали Клейтону успіхів в подальшій професійній кар'єрі.
Закінчую своє перебування у Динамо з трьома титулами, величезним досвідом в тренуваннях і з вдячністю за мій перший сезон в Європі, де був великий успіх. Дякую, Динамо, успіхів і бережи вас Боже,
– написав Клейтон в інстаграмі.
Кар'єра Клейтона в Динамо
- У минулому сезоні він взяв участь в одному поєдинку команди в чемпіонаті України проти Ворскли 1 травня (5:1), вийшовши на заміну на дев'ять хвилин і відзначившись гольовою передачею.
- Всього він 10 разів потрапляв в заявку команди Мірчі Луческу в українській Прем'єр-лізі і Лізі чемпіонів.
- Раніше 25-річний виконавець виступав за Атлетіко Мінейро, Васко да Гаму, Баїю, Корінтіанс і Фігейренсе.