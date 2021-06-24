Игрок получил статус свободного агента и покинул Динамо. Его соглашение действовало до конца декабря 2022 года.
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"Бело-синие" пожелали Клейтону успехов в дальнейшей профессиональной карьере.
Заканчиваю свое пребывание в Динамо с тремя титулами, огромным опытом в тренировках и с благодарностью за мой первый сезон в Европе, где был большой успех. Спасибо, Динамо, успехов и храни вас Бог,
– написал Клейтон в инстаграме.
Карьера Клейтона в Динамо
- В прошлом сезоне он принял участие в одном поединке команды в чемпионате Украины против Ворсклы 1 мая (5:1), выйдя на замену на девять минут и отметившись голевой передачей.
- Всего он 10 раз попадал в заявку команды Мирчи Луческу в украинской Премьер-лиге и Лиге чемпионов.
- Ранее 25-летний исполнитель выступал за Атлетико Минейро, Васко да Гама, Баию, Коринтианс и Фигейренсе.