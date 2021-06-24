Игрок получил статус свободного агента и покинул Динамо. Его соглашение действовало до конца декабря 2022 года.

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"Бело-синие" пожелали Клейтону успехов в дальнейшей профессиональной карьере.

Заканчиваю свое пребывание в Динамо с тремя титулами, огромным опытом в тренировках и с благодарностью за мой первый сезон в Европе, где был большой успех. Спасибо, Динамо, успехов и храни вас Бог,

– написал Клейтон в инстаграме.

Карьера Клейтона в Динамо