УАФ опублікувала інформацію для уболівальників, які збираються відвідати матч Швеція – Україна, де повідомляється про те, що необхідно зробити для того, щоб потрапити до Шотландії на матч.

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Що потрібно, щоб потрапити на матч Швеція – Україна

наявність в осіб, які прибувають до Великої Британії, негативного результату тесту на COVID-19 (ПЛР-тест, LAMP), зробленого не більш як за 72 години до перетину кордону. Інформація щодо стандартів, яким повинен відповідати цей тест, є на урядовому сайті;

самоізоляція до 10-ти днів для осіб, які перетинають кордон, а також заповнення онлайн форми контактних даних, відомостей про місце самоізоляції й номерів бронювання тестів на COVID-19 перед приїздом до Великої Британії;

проходження на платній основі тестів на COVID-19 на другий та восьмий день самоізоляції після прибуття до Великої Британії.

Проходження тестів на COVID-19 необхідно забронювати до прибуття до країни. Особливості самоізоляції після прибуття до Шотландії є за цим посиланням.

Особи, які прибувають до Великої Британії, мають змогу після п'яти днів самоізоляції пройти тест на COVID-19 та в разі негативного результату звільняються від вимоги подальшого самоізолювання. Зазначений тест здійснюється на платній основі, і забронювати час для тесту в уповноваженого постачальника послуги (private test provider) пропонується до прибуття до Великої Британії.

Інформація про заплановане проходження тесту на COVID-19 має зазначатися в passenger locator form перед приїздом до Великої Британії. У випадку прийняття рішення щодо проходження цього тесту після прибуття до країни доведеться повторно заповнити passenger locator form із метою внесення цієї інформації.

Цей тест не звільняє від необхідності робити тести на другий та восьмий день перебування у Великій Британії.