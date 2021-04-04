Німецька гонщиця потрапила у моторошну аварію: її авто перекинуло декілька разів – відео

Джерело:24 канал
У Саудівській Аравії стартувала нова серія перегонів Extreme E, де змагаються електромобілі. Німецька гонщиця Клаудія Хюртген потрапила у моторошну аварію.
Клаудія Хюртген потрапила в аварію під час кваліфікації, яка передувала першому етапу Extreme E.
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Її електричний позашляховик Odyssey 21, підскочивши на нерівностях траси, завалився на лівий борт і декілька разів перекинувся.
Організатори серії повідомили, що Хюртген не постраждала. Хюртген лише прикусила язик. Захист дозволив уникнути серйозних травм.
Це санкціонована FIA міжнародна серія гонок по бездоріжжю, в якій використовуються спеціальні електричні позашляховики для гонок у віддалених частинах світу, таких як тропічні ліси Амазонки або Арктика.
Сезон-2021 – дебютний для цього класу перегонів. Усього участь беруть 9 команд та 18 пілотів.