У Києві відбудеться масштабний екстремальний забіг з перешкодами Race Nation

15 травня на мототреку Пирогово відбудеться масштабний спортивний захід – забіг з перешкодами Race Nation. Більше ніж 2000 любителів екстриму з усіх куточків України, долаючи страх, будуть випробовувати свої сили та витривалість.

Учасники заходу підкорюватимуть понад 25 складних конструкцій на трасі протяжністю від 3 до 10 кілометрів. Цьогоріч команда організаторів Race Nation сконструювала серію нових перешкод, серед яких одна з найекстремальніших – каскад.

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Проте захід розрахований і на початківців. Боротися за лідерство у змаганнях вони зможуть, обравши дистанцію 3 кілометри та понад 15 перешкод. Для досвідчених спортсменів діє пакет ELIT, який за складністю проходження максимально наближений до європейських стандартів.

"Ми повністю замінили старі перешкоди, збільшили прохідну можливість кожної з них вдвічі. На сьогодні у нас спроєктовані та реалізовані одні з найкращих перешкод у Східній Європі", – акцентує організатор Race Nation Юрій Подлєсний.

Також в рамках заходу вперше відбудеться забіг Race Nation Kids. Один кілометр спеціальної спроєктованої траси, включаючи понад 10 перешкод, призначений для дітей 7-13 років. Їх головне завдання – самостійно дійти до фінішу. Проте батьки можуть не хвилюватися – їм дозволено супроводжувати дітей, а вздовж усієї дистанції додатково будуть розміщені волонтери, які зможуть допомогти юним чемпіонам.

Крім того, на заходах Race Nation безпека та якість проходження траси та всіх перешкод завжди контролюється суддею, маршалом та командою організаторів. Враховуючи карантинні обмеження, забіг Race Nation 15 травня відбудеться з урахуванням усіх стандартів проведення масових спортивних заходів.