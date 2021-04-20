Участники мероприятия будут покорять более 25 сложных конструкций на трассе протяженностью от 3 до 10 километров. В этом году команда организаторов Race Nation сконструировала серию новых препятствий, среди которых одна из самых экстремальных – каскад.

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Однако мероприятие рассчитано и на новичков. Бороться за лидерство в соревнованиях они смогут, выбрав дистанцию ​​3 километра и более 15 препятствий. Для опытных спортсменов действует пакет ELIT, который по сложности прохождения максимально приближен к европейским стандартам.

"Мы полностью заменили старые препятствия, увеличили проходную возможность каждой из них вдвое. На сегодня у нас спроектированы и реализованы одни из лучших препятствий в Восточной Европе", – подчеркивает организатор Race Nation Юрий Подлесный.

Также в рамках мероприятия впервые состоится забег Race Nation Kids. Один километр специальной спроектированных трассы, включая более 10 препятствий, предназначенный для детей 7-13 лет. Их главная задача – самостоятельно дойти до финиша. Однако родители могут не волноваться – им разрешено сопровождать детей, а вдоль всей дистанции дополнительно будут размещены волонтеры, которые смогут помочь юным чемпионам.

Кроме того, на мероприятиях Race Nation безопасность и качество прохождения трассы и всех препятствий всегда контролируется судьей, маршалом и командой организаторов. Учитывая карантин, забег Race Nation 15 мая пройдет с учетом всех стандартов проведения массовых спортивных мероприятий.