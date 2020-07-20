Досить часто біг починається з банального бажання схуднути чи підтримати свою фізичну форму. І далеко ходити не потрібно, бо все в наявності та під рукою: безкоштовна територія цілого міста, необмежена свобода та свіже повітря, якщо правильно обрати маршрут. Бюджетно та доступно.

Дуже важко придумати відмазку, хоча все можливо. І от ви почали, через якийсь час ваші тверді кроки стають легшими. Пульс вже не зашкалює після першого кілометру. А на вустах навіть з’являється щось на зразок посмішки, доки ви намотуєте кола по стадіону. Але минає декілька бігових місяців і ваші пробіжки перетворюються на щось зовсім інше. Хтось знаходить в цьому можливість "поговорити з собою": безмовний монолог, а може й діалог з усіма особистостями, що проживають в вашій голові. Дехто навіть встигає помедитувати в процесі, а дехто вчиться ще швидше тікати від негараздів або ж позбуватися проблем "на бігу".

Цей вид спорту очищає та заряджає. Оновлене тіло та ще більш оновлений розум. Біг затягує з кожним кроком, кожна миля додає впевненості, виникає непереборне бажання зробити більше та швидше. Ви й не вчуєтеся, як почнете відчувати крила за спиною, і посмішка стане незмінним атрибутом вашої пробіжки, як спортивний годинник та вода.

Можливості зростають, а разом з ними закрадається думка про нові дистанції. 5 кілометрів поступово перейдуть в "десятку". Потім ви замахнетеся на півмарафон (21,975 км небагато-немало). А далі вороття вже немає – марафон просто чекає на вас. Здавалося б, цього достатньо. А от і ні. Не для всіх. І от на горизонті видніється таке заманливе слово "ультрамарафон". Забіг, який перевищує дистанцію в 42 км. Забіг, що лякає і водночас приваблює своїми цифрами – 50, 100 і більше. Забіг, що спонукає випробувати зусилля і дізнатися про власні кордони.

Біг – дуже дивна штука. Наркотик, що викликає залежність. І чим довше ним займаєшся – пиши пропало. Нерідко той, хто почав, вже не може спинитися. Це ніби в триатлоні – до бігу додається вело, а там вже й до плавання зовсім недалеко. Тож не дивуйтеся, якщо після підкорення марафону ви почнете задивлятися в бік ультра.

Але ж і це не все, як ви вже зрозуміли? Трейлранінг, як вам таке? Згідно визначення Міжнародної асоціації трейлраннінга (ITRA) "трейлраннінг" це: "піше змагання в природному оточенні з можливими ділянками асфальту, яких не більше 20% від загальної довжини дистанції, з обов’язковою розміткою або опублікованими GPS треком траси". Більш доступними та простими словами, трейлранінг – це біг по природному рельєфу.

Це складно, але водночас дуже гарно. Якщо ви поповнюєте ряди трейлраннерів, то красиві краєвиди вам гарантовані. Пустельні дюни, лісові стежки, простори степів … Та будьте готові ще й до тяжкої праці, адже трейлраннінг поєднує в собі елементи кросу та гірського бігу. І от ваші кросівки вже підкорюють карпатські гори, долаючи вершини та спуски. Так, трейлранінг це вам не жарти. Це перевірка своїх можливостей та надможливостей. Випробовування для тіла та морального духу. Виявляється, по горах можна не лише ходити, а ще й бігати.

Чого лише вартий щорічний Tor Des Geants ( Тур Гігантів) – ультратрейл, що відбувається на півночі Італії. Довжина цього маршруту 332 кілометри, а набір висоти 24 кілометри.

Або ж не менш вражаючий Ultra-trail Du Mont-Blanc – траса якого проходить навколо масива Монблан. В учасників є 46 годин аби здолати 170 кілометрів, а набір висоти становить 10000 метрів.

За трейлами не обов’язково "ходити" далеко, наша країна теж славиться гірським розмаїттям. І знаходяться відчайдухи, що прагнуть по ньому побігати.

Chornohora Sky Marathon , Gorgany Ultra Trail, 100БукоМиль, Skole Ultra Trail – це лише короткий список українських трейлових події, на яких ви зможете випробувати свої сили.

Як бачимо, біг захоплює планету та трансформується. Все більше людей приєднуються до цього виду спорту. Готові бігти? Готуйтеся. Фізична підготовка на першому плані. Добре зважте свої сили, бо трейл – це про міць та витривалість.

Трейлові забіги можуть тривати по декілька днів, тому обов’язково продумайте кожну деталь вашого спорядження, бо навіть дрібничка може перетворити ваш і без того нелегкий забіг на пекло. Невдалий шов на футболці – і натерта до крові шкіра вам гарантована.

Та ще небезпечніше, коли на довгому треці у вас розрядиться чи вийде з ладу телефон. Щоб уникнути такої ситуації найкраще підходять захищені телефони з потужними батареями від Sigma mobile. Це може бути бюджетний X-treme PQ20. Чи потужний X-treme PQ39MAX з батареєю 9000, що тримає до тижня. Повірте, чистим з трейлу ви не повернетесь, тож саме для таких умов і розроблена лінійка X-treme. Стандарт захисту IP68/69 вбереже від потрапляння пилу, бруду та вологи. Суворі телефони створені для суворих умов.

То що, вирішили додати екстриму до повсякденного бігу? Тоді тренуйтеся, і беріть в дорогу Sigma mobile. Думайте про біг, а про решту подбає ваш екстремальний телефон.