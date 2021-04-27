У Києві стартував чемпіонат Європи з бадмінтону

Сьогодні у Київському палаці спорту стартував 28-й чемпіонат Європи з бадмінтону. Україна приймає цей турнір вперше.

Збірна України представлена 15-ма гравцями

Чемпіонат проходить за суворих карантинних обмежень і, на жаль, без присутності глядачів. Після тестування на ковід до участі у змаганнях допущено 220 гравців з 36 країн Європи. Збірна України представлена 15-ма гравцями.

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"Ми проводимо чемпіонат Європи в нових реаліях, фактично є піонерами такого формату. Це дуже серйозний виклик для нас. Але Федерації бадмінтону України разом з партнерами готова довести, що Україна – велика спортивна держава, а Київ – світовий центр спорту", – сказав президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.

Любителі бадмінтону можуть дивитися трансляції чемпіонату на платформі BEC та стримінговому сервісі Megogo.

"На жаль, ми опинилися у таких умовах, коли не можемо допускати глядачів на трибуни. Проте ми прагнемо, щоб якомога більше людей побачило ці чудові видовищні ігри кращих професіоналів Європи, тому організували стримінгові трансляції, що теж є новаторством для бадмінтону. То ж любителі спорту можуть дивитися трансляції чемпіонату на платформі BEC та стримінговому сервісі Megogo", – додав Дніпров.

Генеральний секретар Європейської конфедерації бадмінтону Брайан Агербак підкреслив високий рівень підготовки чемпіонату, якісне оформлення арени, гостинність та привітливість українських людей.

"Я щасливий перебувати у Києві і дуже радий, що чемпіонат Європи нарешті стартував, хоч із річною затримкою. Дуже задоволений співпрацею з Федерацією бадмінтону України. Думок переносити чемпіонат в іншу країну у нас не виникало. На сьогодні цей турнір – найважливіша подія для європейських бадмінтоністів", – підкреслив Брайан.

Чемпіонат триватиме до 2 травня. Саме на Великдень ми дізнаємося переможців турніру в одиночних та парних категоріях.