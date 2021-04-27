Сборная Украины представлена 15-ю игроками

Чемпионат проходит при строгих карантинных ограничениях и, к сожалению, без присутствия зрителей. После тестирования на ковид к участию в соревнованиях допущены 220 игроков из 36 стран Европы. Сборная Украины представлена 15-ю игроками.

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"Мы проводим чемпионат Европы в новых реалиях, фактически являемся пионерами такого формата. Это очень серьезный вызов для нас. Но Федерация бадминтона Украины вместе с партнерами готова доказать, что Украина – великое спортивное государство, а Киев – мировой центр спорта", – сказал президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.

Любители бадминтона могут смотреть трансляции чемпионата на платформе BEC и стриминговом сервисе Megogo.

"К сожалению, мы оказались в таких условиях, когда не можем допускать зрителей на трибуны. Однако мы стремимся, чтобы как можно больше людей увидело эти замечательные зрелищные игры лучших профессионалов Европы, поэтому организовали стриминговые трансляции, что тоже является новаторством для бадминтона. Поэтому любители спорта могут смотреть трансляции чемпионата на платформе BEC и стриминговом сервисе Megogo", – добавил Днепров.

Генеральный секретарь Европейской конфедерации бадминтона Брайан Агербак подчеркнул высокий уровень подготовки чемпионата, качественное оформление арены, гостеприимство и приветливость украинских людей.

"Я счастлив находиться в Киеве и очень рад, что чемпионат Европы наконец стартовал, хоть с годовой задержкой. Очень доволен сотрудничеством с Федерацией бадминтона Украины. Мыслей переносить чемпионат в другую страну у нас не возникало. На сегодня этот турнир – важнейшее событие для европейских бадминтонистов", – подчеркнул Брайан.

Чемпионат продлится до 2 мая. Именно на Пасху мы узнаем победителей турнира в одиночных и парных категориях.