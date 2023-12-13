Скандальний тенісист виступив проти рівності призових, поставивши у приклад Світоліну

Австралійський тенісист Нік Кірйос пропустив майже повний 2023-й сезон через травми зап'ястя та коліна. Попри це 28-річний спортсмен не приховує свого обурення щодо рівності призових між чоловічими та жіночими розрядами.

Тенісист із Австралії побідкався саме на розподіл призових між жінками та чоловіками на турнірах серії Grand Slam. Нік Кірйос запевнив, що призові мають бути різними, адже чоловіки та жінки проводять на корті різний відрізок часу.

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Не погоджується із розподілом призових

28-річний австралієць мав на увазі те, що тенісистки грають матчі до трьох сетів. Натомість як чоловіки – до п'яти.

Кірйос пригадав один із своїх матчів та порівняв свою зустріч із виступом першої ракетки України Еліни Світоліної.

Я грав чотири години на Відкритому чемпіонаті Австралії, а Світоліна грала близько 40 хвилин, і нам обом заплатили однаково,

– заявив Кірйос.

Відзначимо, що за кар'єру австралійський тенісист заробив майже 12,5 мільйонів доларів призових та завоював 7 трофеїв.

Його найкращою позицією у рейтингу ATP було 13-ме місце у 2016-му році.

За кар'єру здобув 205 перемог при 114 поразках.