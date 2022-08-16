Не витримав конкуренцію: Ковалець покинув розташування Динамо

Кирило Ковалець, який виступає на позиції атакувального півзахисника, спробував зарекомендувати себе у складі Динамо. Однак провалив перегляд, кияни відмовились від футболіста.

Динамо він не потрібен

Досвідчений 29-річний футболіст продовжує перебувати без клубу. Кирило Ковалець побував на перегляді у Динамо, але не підійшов київському гранду.

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Раніше президент команди Ігор Суркіс говорив, що остаточне рішення по півзахиснику прийматиме головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу. Схоже, що Ковалець-молодший нічим не вразив румунського спеціаліста.

Тим паче, що у Динамо є хороша конкуренція у центрі поля.

Перша інформація про тренування Ковальця з киянами з'явилась ще наприкінці липня. Але справа не дійшла до контракту.

Останнім клубом у кар'єрі Ковальця була Олександрія, яку він покинув 4 липня 2022 року.

Коротко про кар'єру Кирила Ковальця