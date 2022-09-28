Український гімн у Грузії: боєць спецпідрозділу "Kraken" став чемпіоном Європи з ММА

Із 26-го по 28-ме вересня у Тбілісі (Грузія) приймає чемпіонат Європи зі змішаних бойових мистецтв міжнародної федерації GAMMA. Скарбничка України поповнилась золотою нагородою.

Ще одна спортивна перемога України

Новоспеченим чемпіоном Європи став Кирило Коломієць. Боєць спецпідрозділу "Kraken" чудово скористався відпусткою, яку йому надали для підготовки та виступу на престижних змаганнях, пише 24 канал.

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Кирило здобув перемогу над іспанцем Клімом Гусєєвим у ваговій категорії до 77,1 кілограма. Вже з перших секунд українець почав діяти першим номером. Активність Коломійця привела до того, щоб Гусєєв опинився на настилі.

На цьому Коломієць не зупинився та продовжував впевнено добивати суперника на шляху до свого "золота". Судді зупинили побиття та присудили перемогу Кирилу.

Кирило Коломієць – чемпіон Європи з ММА у грузинському Тбілісі. Неймовірний результат та ще одна перемога України на спортивному фронті. Наші спортсмени не перестають приємно дивувати. Український гімн лунає на грузинській землі.



Кирило Коломієць – чемпіон Європи з ММА / Кадр із трансляції

28 вересня Коломієць матиме ще один шанс на медаль. На Кирила чекає фінал із ММА-straking.

Кирило Коломієць – захисник України на обох фронтах