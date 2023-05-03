Чорноморець – Колос 3:0

Голи: Бадібанга, 7, Алефіренко, 58, Демченко, 71

Чорноморець та Колос провели зустріч в рамках 24-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли одесити. "Моряки" без проблем розібрались зі своїм суперником та втекли від зони вильоту, пише 24 Канал.

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Без шансів

Одесити у всій красі демонструють своє бажання залишитись в еліті українського футболу, а от ковалівці дали зрозуміти, що за підсумками поточного сезону вони не опиняться по центру уваги, хіба – турнірної таблиці.

Матч відразу почався з позитивної ноти для "моряків", оскільки уже на 7-ій хвилині зустрічі вони святкували взяття воріт. Після подачі з кутового забитим голом зміг відзначится Бадібанга, який говолою перевів м'яч у ствір воріт суперника, голкіпер до м'яча дотягнувся, проте свою команду не врятував, 1:0.

У першому таймі Чорноморець продовжував дуже активно атакувати свого суперника, проте до конкретики діло не доходило – одесити все приберегли на другий тайм. Колос ж видавав поодинокі випади, які так нічим і не закінчилися, хоча у другій половині зустрічі "хлібороби" активувалися, та от знову безрезультатно.

На 58-ій хвилині матчу Колос сам подарував заслужений гол Чорноморцю. Захисник ковалівців перехоплючи м'яч ненавмисно зрегулявав його так, що той з-за меж карного майданчика полетів за спину голкіпера. М'яч і сам міг доскакати і пусту сітку воріт Колоса, проте Алефіренко вирішив його доштовхати, чим оформив свій восьмий гол у сезоні та вийшов на загальну п'яту сходинку гонки бомбардирів, 2:0.

Біди ковалівців на цьому не закінчились. Спершу на 71-ій хвилині зустрічі Демченко перетворив рахунок у розгромний, зігравши на добиванні після невпевненої фіксації м'яча від голкіпера Колоса – 3:0. А згодом Ісаєнко отримав пряму червону картку за навмисну гру в ноги гравцю Чорноморця.

Таким чином одесити впевненою ходою вилізли зі зони вильоту та посіли 9-у сходинку УПЛ (26 очок у активі). Колос ж сильно позиції не втратив, оскільки опинився на 8-му місці чемпіонату (30 очок у активі).

Відеоогляд матчу Чорноморець – Колос: