У кімнаті є жуки, – журналісти розповіли в яких умовах в Австралії проживає Джокович
Джерело:Sportklub
Першій ракетці світу Новаку Джоковичу не дозволили доєднатися до сербської команди. Наразі спортсмен передуває в "імміграційному ізоляторі".
Джокович житиме в "ізоляторі" 4 дні
Наразі сербський тенісист в Мельбурні, він чекає слухання щодо його анульованої візи. Апеляцію спортсмена розглянуть лише в понеділок.
До слова В Австралії влаштували політичне полювання на відьом, – президент Сербії підтримав Джоковича
Спортсмен зараз мешкає в готелі, який федеральна влада Австралії використовують для карантину.
Один із колишніх біженців Мостафа Азімітабар, який раніше проживав у тому ж готелі, що зараз Джокович, у своєму твітері написав, що кімнати у ньому дуже маленькі. Також чоловік додав, що у приміщенні немає свіжого повітря.
"Весь світ спостерігає за тим, як Новака Джоковича утримують у в'язниці в Park Hotel. Бувши біженцем, я був там ув’язнений, а біженці досі ув’язнені там у крихітних кімнатах без свіжого повітря. Ніхто цього не заслуговує. Не забуваймо людей, які залишаться ще довго після того, як Новак піде", – написав Мостафа у мережі.
Спортивний журналіст Саша Озмо повідомив, що Джокович намагався переїхати в тимчасові орендовані апартаменти, де мешкає його команда, проте йому відмовили.
У Джоковича досі немає гаманця, а його речі в аеропорту. У його кімнаті також є жуки,
– зазначив кореспондент у своєму твітері.
Проблеми Джоковича в Австралії
- Аби потрапити до Австралії необхідно мати щеплення проти коронавірусу. Однак Новак не розкривав свій статус вакцинації проти вірусу.
- Владу Австралії обурила заява тенісиста щодо його виступу на Australian Open. Президент заявив, що тенісист зможе потрапити до країни лише за умови повної вакцинації.
- Відразу ж після прибуття до Мельбурна тенісиста зобов'язали негайно покинути Австралію. Його віз анулювали.
- Президент Сербії заступився за свого спортсмена. Та наголосив, що цей інцидент містить політичний підтекст.