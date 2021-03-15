З ким поб'ється Ломаченко: три потенційні суперники українця

Промоутер Боб Арум назвав трьох боксерів, які можуть провести бій проти Василя Ломаченка. У цій трійці немає реваншу з Теофімо Лопесом.

Потенційні суперники Ломаченка

Промоутер Боб Арум не виключив, що Василь Ломаченко повернеться на ринг вже у травні-червні 2021 року. Саме на цей період йому виклик кинув американець Девін Хейні, якого глава Top Rank включив у трійку претендентів на бій з українцем.

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Лома проти Хейні? Це бій, який ми обов'язково розглянемо. У них був би реально хороший поєдинок. Взагалі є багато хороших варіантів для Ломи. Він може битися з Райаном Гарсією. Якщо він хоче спуститися у вазі, то Оскар Вальдес – крутий суперник для Василя,

– заявив Арум.

Що відомо про боксерів

Девін Хейні

Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC з 2019 року. У професійній кар'єрі провів 24 поєдинки та показав 100-відсотковий результат – 24 перемоги, із них 15 завершив нокаутом. Боксер вже вступив у словесну перепалку з Ломаченком та запропонував українцю провести бій, на що Василь дав свою згоду.

Оскар Вальдес

Боксер вже зустрічався з Ломаченком на одному ринзі. Сталось це у далекому 2009 році. Тоді мексиканець у Мілані виграв "бронзу" та став першим боксером з Мексики, якому вдалось завоювати медаль першості світу. В 1/2 фіналу Вальдес програв Василю Ломаченку. На професійному ринзі дебютував у 2012 році. У 2021 році став чемпіоном світу у другій ваговій категорії, перемігши земляка Мігела Берчельта.

Райан Гарсія

Дебютував на професійному рингу у 2016 році, здобувши перемогу технічним нокаутом у 1-му раунді над мексиканцем Едгаром Меза. Через чотири року у лютого 2020 року у 1-му раунді нокаутував досвідченого Франсіско Фонсеку та захистив титул чемпіона за версією WBC Silver (2019 – дотепер). Володар WBO NABO (2019 – дотепер) у легкій вазі.