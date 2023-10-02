Руслан недовго пробув без італійського футболу. Після того, як не дуже красиво повели себе з Маліновським у французькому Марселі. Українець відіграв за "провансальців" лише 23 матчі (2 голи та 1 асист). Після чого знову опинився в італійській Серії А.

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Маліновська: Якщо вони беруть гравця і готові на ці умови – для нас це дуже багато значить

Дружина футболіста Роксана Маліновського пригадала, як розвивались перемовини між Русланом та італійським клубом. Кохана півзахисника була приємно здивована пропозицією "грифонів".

Я була дуже здивована. У Дженоа йому зробили такий самий контракт, який у нього був у Марселі, і це важливо. Якщо вони беруть гравця і готові на ці умови – для нас це дуже багато значить, тому що вони навіть не думали довго, вони розуміли, що треба вирішувати, і вони були дуже конкретні,

– розповіла Роксана.

Дружина Руслана додала, що не було довгого очікування щодо можливої співпраці з обох сторін. Все було дуже чітко і зрозуміло. Сім'ї українського півзахисника сподобався той факт, як поводили себе представники "грифонів" у цих перемовинах.

Наразі Маліновський не так приємно дивує за Дженоа, як пропозиція "грифонів" його дружину. Руслан взяв участь у 5 поєдинках за колишній клуб Андрія Шевченка, у яких поки що ще не відзначався результативними діями.

У минулому турі проти Удінезе, який закінчився бойовою нічиєю 2:2, Маліновський вийшов у старті Дженоа та провів на полі 67 хвилин. Замість нього на полі з'явився Беркан Кутлу. Після матчу головний тренер "грифонів" прокоментував гру українця у виїзній зустрічі з Удінезе.

До слова. Дженоа із 8 балами йде лише на 18-й позиції серед 20 клубів Серії А. Свій наступний матч клуб Маліновського проведе 7 жовтня вдома проти одного з лідерів сезону Мілана.