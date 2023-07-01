Макрон не допоміг: "королівський клуб" забере головну зірку ПСЖ – ЗМІ

Мадридський Реал незабаром додасть ще один діамант до своєї корони. Французький суперфорвард Кіліан Мбаппе приєднається до команди Карло Анчелотті.

Чемпіон Франції паризький ПСЖ одразу після закінчення сезону втратив зіркового аргентинця Ліонеля Мессі, який на правах вільного агента поповнив склад Інтер Маямі. Проте на цьому неприємності "червоно-синіх" не завершилися.

Читайте також Тренера ПСЖ та його сина затримала поліція через расистський скандал у попередньому клубі

Космічний трансфер "королівського клубу"

За повідомленням французького журналіста Франсуа Галлардо, у найближчі години Кіліан Мбаппе стане гравцем мадридського Реала. Клуби остаточно узгодили деталі контракту. Наразі ще невідома сума трансферу 24-річного форварда.

Наступного тижня нападник збірної Франції буде офіційно представлений гравцем "королівського клубу". Цей трансфер суттєво підсилить команду Анчелотті.

Нагадаємо, контракт Кіліана Мбаппе з паризьким клубом діє до кінця червня 2024 року. Нападник відмовився перепідписувати угоду.

Втримати зірку намагався президент Франції Емманюель Макрон, якого пов'язують з Мбаппе приязні відносини. Проте навіть вмовляння політика не подіяли на форварда.

. У минулому сезоні Кіліан Мбаппе забив 39 голів у 46 матчах за ПСЖ. Парижани купили нападника у 2018 році, заплативши за нього 180 мільйонів євро. Це другий рекордний трансфер в історії футболу.