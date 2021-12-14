Кидало по всьому рингу: чемпіонський бій завершився ефектним нокаутом – відео епізоду

Чемпіон WBA Super у мінімальній вазі Тамманун Ньомтронг (23-0, 9 КО) здолав філіппінця Роберта Парадеро (18-2, 12 КО). Бій пройшов у Пхукеті, Таїланд.

У 4-му раунді Парадеро побував у нокдауні, у 5-му раунді повторно впав, після чого піднявся, але не встояв на ногах.

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Відео "п'яного" нокауту

Чинний чемпіон світу з Таїланду успішно провів свій 10-й захист титулу, який він завоював ще у 2016 році.

Попередній чемпіонський бій Ньомтронга

Зазначимо, що свій 9-й захист поясу Ньомтронг провів зовсім нещодавно, завершивши 5 жовтня технічним нокаутом у третьому раунді бій проти свого співвітчизника Понгсаклека Сітдабніджа, один раз відправивши опонента в нокдаун у другій 3-хвилинці та двічі – у третій.