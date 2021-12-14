В 4-м раунде Парадеро побывал в нокдауне, в 5-м раунде повторно упал, после чего поднялся, но не устоял на ногах.

К слову Ломаченко запостил видео высказывания российского музыканта, который радовался оккупации Крыма

Видео "пьяного" нокаута

Действующий чемпион мира из Таиланда успешно провел свою 10-ю защиту титула, который он завоевал еще в 2016 году.

Предыдущий чемпионский бой Ньомтронга

Отметим, что свою 9-ю защиту пояса Ньомтронг провел совсем недавно, завершив 5 октября техническим нокаутом в третьем раунде бой против своего соотечественника Понгсаклека Ситдабниджа, один раз отправив оппонента в нокдаун во второй 3-минутке и дважды – в третьей.