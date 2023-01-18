Взяла приклад із першої ракетки України: Байндль пробилась в 1/16 фіналу Australian Open-2023

Катерина Байндль стала другою українкою, яка змогли пройти у наступне коло Відкритого чемпіонату Австралії. 95-та ракетка світу вибила з турніру Кеті Макнеллі з США.

Кеті Макнеллі – Катерина Байндль 0:2 (1:6, 6:7)

Тенісистки протягом 1 годину 45 хвилин визначали учасницю 1/16 фіналу Australian Open-2023. Поєдинок розпочався з трьох поспіль виграних геймів від Байндль 0:3, повідомляє 24 канал.

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Четвертий гейм українка віддала суперниці 1:3. Але цей гейм став першим та останнім для Макнеллі у першому сеті. Знову серія із трьох переможних геймів поспіль від Катерини та надпереконлива перемога у першій партії 1:6.

Другий сет вже дався українці значно складніше. Тенісистки обмінялись люб'язностями та віддали по два гейми у партії одна одній на своїх подачах. У гру все кинула Макнеллі та перевела матч у тай-брейк. Дівчата по черзі брали розіграші, але Байндль постійно вела у рахунку на один – два очки. Що привело до звитяги – 4:7 на тай-брейку та 6:7 у партії.

Катерина Байндль вслід за Ангеліною Калініною пробилась в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

Наступною суперницею українки буде латвійка Єлєна Остапенко, яка переграла угорську тенісистку Анну Бондар.

18 січня ще одна українка Марта Костюк проведе свій матч за 1/16 фіналу проти австралійки Олівії Гадецкі.