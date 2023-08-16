На одному з тренувань мадридського клубу сталась неприємність – перший номер команди Тібо Куртуа отримав травму. Медичне обстеження підтвердило найгірші прогнози – розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

Варто побачити Українець переграв чемпіона світу: Реал похизувався фантастичними сейвами Луніна – яскраве відео

Сім'я вірить у світле майбутнє Луніна в Реалі

Це найнеприємніша травма для спортсмена. Через яку бельгієць тепер пропустить більшу частину сезону-2023/2024. Натомість це черговий шанс для нашого Андрія Луніна, який міг покинути Реал якраз влітку 2023-го. Що не стається, то лише на краще.

Мадридський клуб миттєво відреагував на пошкодження Куртуа та оформив оренду голкіпера лондонського Челсі Кепи Аррісабалаги, яка розрахована на один сезон. Це серйозний конкурент для українського стража воріт "вершкових".

Одразу після цього підписання у ЗМІ заговорили, що шанси Луніна на звання першого номера команди значно знизились.

Однак інакше гадають рідні Луніна. Зокрема, дружина українського футболіста у своєму інстаграмі відповіла на запитання: "З підписанням Кепи Андрій знову буде другим?".

Кохана голкіпера збірної України вірить у свого чоловіка та у його майбутнє в Реалі.

Не буде він другим. Працюватиме, щоб закріпитись і бути першим воротарем,

– відповіла на запитання Анастасія.



Відповідь дружини Луніна / Скриншот із інстаграму Анастасії

Натомість оптимізму прихильникам Луніна не додають слова новачка Реала Кепи, який вірить, що зможе закріпитись у воротах мадридського клубу.

Нагадаємо, що Лунін вже відстояв на нуль у стартовому матчі нового сезону Ла Ліги проти Атлетік Більбао, у якому "вершкові" здобули перемогу 0:2.

Хоча ще у міжсезоння були розмови про конфлікт між президентом мадридського клубу Флорентіно Пересом та головним тренером Реала Карло Анчелотті.

Перший підтримав українця, а італійський тренер виступав за трансфер Лунін влітку 2023-го року та купівлю нового голкіпера. Контракт Луніна з "Королівським клубом" спливає по закінченню сезону-2023/2024.

Цікаво, хто захищатиме ворота Реала у наступному матчі проти Альмерії? Дізнаємось 19 серпня о 20:30, коли пролунає стартовий свисток судді.