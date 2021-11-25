Ліверпуль – Порту 2:0
Голи: Алькантара, 52, Салах, 70
Матч розпочався з атак гостей. Таремі голово замкнув простріл з флангу. М'яч летів у ворота Ліверпуля, але на його шляху став захисник.
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Вже через п'ять хвилин знову гостро було біля воріт англійського клубу. М'яч опинився у ногах Отавіу, але зовсім не вдався удар у флангового півзахисника Порту. Ще на цій же хвилині Отавіу вже опинився на газоні, сигналізувавши про фол зі сторони суперника. Але арбітр не став реагувати на апеляції гравця португальської команди.
Вже у середині першого тайму перші проблеми з'явились у складі гостей. Центральний захисник Пепе не зумів продовжити матч.
Команди так і не змогли відкрити рахунок у першому таймі – 0:0.
Щедрий на голи тайм
По перерві господарі першими розмочили нулі на табло. На 52-й хвилині Ліверпуль отримав право на штрафний, але подача у воротарський майданчик не принесла загрози. Футболісти Порту легко відбились, але на цьому атака не завершилась. М'яч відлетів прямо під удар Алькантари, який більярдним ударом відправив м'яч прямісінько у кут воріт – 1:0.
Відео першого взяття воріт
Після забитого голу Ліверпуль мав чудовий шанс подвоїти перевагу. Окслейд-Чемберлен пробив з межі штрафного, але м'яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки.
На 70-й хвилині господарі збільшили перевагу. На Салаха пройшла передача майже через усе поле. Нападник обігрався з Хендерсоном, який віддав пас у відповідь. Салах майстерно прибрав захисника та пробив у ближній кут – 2:0.
Другий гол Ліверпуля: відео
Відігруватись потрібно було Порту, але момент знову був у Ліверпуля. Хендерсон пробив поруч зі стійкою. Небезпечний був штрафний поблизу воріт португальців.
- Ліверпуль обіграв Порту з рахунком 2:0. Підопічні Юргена Клоппа за тур до завершення групового раунду показують 100-відсотковий показник – 5 матчів та 5 перемог. Ліверпуль здобув 15 очок та ще до поєдинку з Порту гарантував собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
- Порту з 5 очками посідає третє місце.