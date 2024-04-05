Легендарна біатлоністка відновила кар'єру в 41 рік заради виступу в гонці чемпіонату Фінляндії

41-річна Кайса Макарайнен, яка чотири роки тому завершила кар'єру біатлоністки, виступила в спринті на чемпіонаті Фінляндії. Попри солідний вік та солідну паузу у виступах, легендарна спортсменка посіла високе четверте місце.

Триразова володарка Великого Кришталевого глобусу Кайса Макаряйнен, яка завершила професійну кар'єру 4 роки тому, виступила на чемпіонаті Фінляндії з біатлону. 41-річна спортсменка пробігла спринтерську гонку.

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Кайса Макаряйнен провела першу гонку після завершення кар'єри

Макаряйнен посіла четверте місце, допустивши чотири промахи на вогневих рубежах і програвши бронзовій призерці Суві Мінкінен 30 секунд. Утім, поки невідомо, чи планує Кайса продовжувати подібні виступи, поки невідомо.

Золоту нагороду в спринтерській гонці на чемпіонаті Фінляндії виграла 28-річна Еріка Янка, а сріблу медаль здобула Соня Лейнамо.

Кайса Макаряйнен є найуспішнішою біатлоністкою в історії збірної Фінляндії. Крім трьох тріумфів у загальному заліку Кубка світу, на її рахунку 85 особистих подіумів (серед них 27 золотих фінішів), перемога на чемпіонаті світу-2011 у переслідуванні, а також 6 Малих кришталевих глобусів.