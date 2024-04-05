Трехкратная обладательница Большого Хрустального глобуса Кайса Макаряйнен, которая завершила профессиональную карьеру 4 года назад, выступила на чемпионате Финляндии по биатлону. 41-летняя спортсменка пробежала спринтерскую гонку.

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Кайса Макаряйнен провела первую гонку после завершения карьеры

Макаряйнен заняла четвертое место, допустив четыре промаха на огневых рубежах и проиграв бронзовому призеру Суве Минкинен 30 секунд. Впрочем, пока неизвестно, планирует ли Кайса продолжать подобные выступления, пока неизвестно.

Важно. Золотую награду в спринтерской гонке на чемпионате Финляндии выиграла 28-летняя Эрика Янка, а серебряную медаль получила Соня Лейнамо.

Кайса Макаряйнен является самой успешной биатлонисткой в истории сборной Финляндии. Кроме трех триумфов в общем зачете Кубка мира, на ее счету 85 личных подиумов (среди них 27 золотых финишей), победа на чемпионате мира-2011 в преследовании, а также 6 Малых хрустальных глобусов.