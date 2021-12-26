Катмен Ломаченка назвав найгірший злочин у боксі: він стосується українця

Василь Ломаченко провів вже два успішні бої після поразки від Теофімо Лопеса. Однак український боксер ще досі не отримав шанс повернути свої втрачені титули.

Анбер: Йому досі не дали шанс повернути пояси

Катмен українського боксера Расс Анбер переконаний, що українця недооцінюють та не дають шансу на титульний бій. Своїми перемогами над Масайоші Накатані та Річардом Коммі українець довів, що готовий повернути свої титули.

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Після поразки від Лопеса на Василя полилось багато критики. Фанати, які захоплювались українцем, почали обливати Ломаченка брудом.

Анбер не розуміє, чому після двох поспіль перемог Василю ще досі не домовились про бій проти нового абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа.

Йому все ще не дали шанс повернути його титули, які він втратив у бою з Лопесом. Гадаю, що це злочин, один з найгірших боксерських злочинів у цьому столітті,

– сказав катмен українця.

Хто такий катмен Фахівець надає медичну допомогу боксеру під час перерв між раундами при отриманні пошкоджень. Також готує його здоров'я до майбутнього поєдинку.

"Це ніколи б не трапилось з Ентоні Джошуа чи Канело"

Він зазначив, що ніхто не зважає на феноменальну статистику Ломаченка: неймовірний рекорд у любителях, 15 титульних поєдинків у 18 боях у професіоналах, найшвидший шлях до завоювання титулів у трьох дивізіонах.

Не дивлячись на усі ці досягнення, йому досі не пообіцяли дати шанс повернути титули у легкій вазі. Це ніколи б не трапилось з Ентоні Джошуа чи Канело. Це викликає презирство. Йому прямо зараз потрібен двобій з Джорджем Камбососом, от і все,

– додав Анбер.

Ломаченко прагне повернути титули