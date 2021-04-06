Колишній гравець збірної Іспанії Касорла забив елегантний гол "паненкою" у Катарі: відео

Джерело:24 канал
Аль-Гараф приймав Аль-Садд у черговому турі чемпіонату Катару. Зірковий футболіст гостей Санті Касорла ефектним ударом реалізував пенальті.
Перший тайм завершився мінімальною перемогою гостей. Голом відзначився Нам Тхе Хі на 16-й хвилині.
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У середині другого тайму Аль-Садд заробив чудовий шанс подвоїти перевагу – пенальті. До позначки підійшов досвідчений футболіст Санті Касорла, який відомий виступами за Арсенал, Вільярреал та Малагу.
36-річний півзахисник взяв великий розгін, але потім ледь підсік м'яч. Касорла реалізував 11-метровий удар "паненкою". Не кожен гравець насмілиться у такому стилі пробивати пенальті.
Відео голу "паненкою"