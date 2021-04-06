Аль-Гараф принимал аль-Садд в очередном туре чемпионата Катара. Звездный футболист гостей Санти Касорла эффектным ударом реализовал пенальти.

Удивительный гол в Катаре

Первый тайм завершился минимальной победой гостей. Голом отметился Нам Тхэ Хи на 16-й минуте.

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В середине второго тайма Аль-Садд заработал отличный шанс удвоить преимущество – пенальти. К отметке подошел опытный футболист Санти Касорла, который известен по выступлениям за Арсенал, Вильярреал и Малагу.

36-летний полузащитник взял большой разгон, но потом едва подсек мяч. Касорла реализовал 11-метровый удар "паненкой". Не каждый игрок осмелится в таком стиле пробивать пенальти.

Испанец перешел в чемпионат Катара 3 августа 2020 года.

В этом сезоне Касорла провел за Аль-Садд 23 поединка, в которых наколотил 14 голов и отдал 12 голевых передач.

Видео гола "паненкой"