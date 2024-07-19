Ціна питання – 500 тисяч євро: спортивний суд ухвалив доленосне рішення щодо Карпат

Карпати пережили "юридичну реінкарнацію" після вильоту з УПЛ у 2020 році та змогли повернутися в еліту. Втім борги старого клуба наздогнали "левів".

Минулого сезону Карпати вдало виступили у Першій лізі. Львівський клуб посів друге місце у підсумковій таблиці та повернувся в УПЛ після чотирирічної паузи.

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За ці чотири роки "леви" пережили юридичні трансформації, які були пов'язані із боргами перед колишніми футболістами. Однією з гучних справ був борг перед Крістобалем Маркесом Креспо.

Іспанець подав позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні щодо визнання Карпат правонаступником того клубу, за який він виступав з 2011 по 2013 роки. Зрештою CAS став на бік футболіста.

Суд затвердив рішення ФІФА, згідно з яким ФК "Карпати" визнаний спортивним правонаступником КПФ "Карпати". Таким чином, новий клуб несе відповідальність за всі фінансові зобов'язання старої структури.

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Карпати вже повідомили, що вони в курсі ситуації та були готові до цього. Сума заборгованості перед Крістобалем складає орієнтовно 500 тисяч євро. Львів'яни вже пообіцяли виплатити цю суму іспанцю.

Нагадаємо, що напередодні старту в УПЛ львів'яни залишились без головного тренера. Мирон Маркевич залишив клуб за обопільною згодою. Очікується, що новим наступником "левів" стане Владислав Лупашко.