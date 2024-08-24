Карпати презентували третій комплект ігрової форми на сезон, віддавши данину історії боротьби

В Україні 24 серпня святкують День Незалежності. Львівські Карпати в цей день символічно презентували новий комплект ігрової форми.

Вона виготовлена в історичних червоно-чорних кольорах. У таких "леви" виступали в пам'ятному для себе сезоні-2010/2011, коли змагалися в Лізі Європи з Боруссією Дортмунд, ПСЖ і Севільєю на груповому етапі.

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Повага до націоналістичного руху

Також саме в червоно-чорній формі Карпати грали в поки останньому для себе фіналі Кубка України-1998/1999. Проте в першу чергу, це кольори боротьби, які мають особливе значення для всіх патріотів України, це й підкреслила пресслужба Карпат.

Історія України, історія Львова – мають свої символи та свої обличчя. Вшановуючи історію Незалежної України, Карпати презентують третю форму на сезон-2024/2025. Наша червоно-чорна форма – це не тільки данина історії боротьби, данина людям, які творили та зараз творять нашу історію, це данина усім вболівальникам, для яких барви цієї форми мають особливе значення,

– йдеться у заяві клубу.

Дивіться відео з презентацією нової форми Карпат

До слова. Основні два комплекти форм у Карпат мають традиційні кольори клубу – зелений і білий.

Зазначимо, шо наступний матч Карпати проведуть 26 серпня о 13:00. "Леви" на виїзді зустрічатимуться з черкаським ЛНЗ.